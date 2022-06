Mãe de dois, ex-BBB Priscila Pires anuncia que está grávida de gêmeas

A ex-BBB Priscila Pires anunciou em suas redes sociais no último domingo (12) que está grávida de gêmeas. As bebês são fruto do casamento com o personal trainer João Reis, com quem ela oficializou a união em outubro de 2018, em uma cerimônia que foi transmitida online.

“E, para encerrar o dia, nossas meninas. Catarina Reis e Antonella Reis. O segredo foi revelado. Realmente, somos abençoados, João”, escreveu Priscila, que se formou recentemente em nutrição, ao compartilhar o ultrassom e contar o nome escolhido para as filhas.





A ex-BBB já é mãe de Gabriel, de 10 anos, e Pietro, de 8, de sua união anterior com Bruno Andrade. Priscila e o rapaz, aliás, não mantém uma boa relação após o término. Tanto que ela considera pai de seus filhos o atual marido, o que deixou o ex revoltado.

“Me desconfigura como pai nas redes sociais dela, em tudo quanto é lugar, para os meus filhos forçando eles a chamar o outro de pai”, chegou a declarar Bruno.