Mãe de Deolane Bezerra desabafa após deixar a prisão: ‘Dias bem difíceis’

Solange Bezerra, mãe da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, gravou uma sequência de Stories no Instagram, na terça-feira, 24, fazendo um desabafo sobre os 20 dias em que ficou presa com a filha na Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste pernambucano, devido à Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar.

“Dias bem difíceis”, disse Solange em trecho do desabafo. Ela ainda agradeceu o carinho dos admiradores e se emocionou ao falar do período na prisão.

“Oi, meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês, primeiro do que tudo. Quero agradecer muito a Deus por me dar essa chance de poder estar falando novamente com vocês aqui através da tela do meu celular. Confesso para vocês que eu não estou pronta ainda para falar com vocês. Foram dias bem difíceis na vida da mamãe, mas prometo que assim que eu estiver mais forte a gente vai conversar, tá bom? Mas quero agradecer muito todas as mensagens que vocês me mandaram, reconhecer quem realmente esteve com a gente o tempo todo, foi muito importante isso. Tiramos muitas lições de tudo isso que aconteceu e assim que eu estiver mais forte a gente conversa”, iniciou.

“Hoje quando eu saí eu vi o carinho de todas aquelas pessoas que acamparam lá na frente, pessoas que tatuaram o nosso nome na pele, isso foi muito gratificante. Confio muito na justiça de Deus e confio muito também na justiça dos homens. Sei que uma hora tudo isso vai acabar e nem sempre a culpa vai ser da família ou da velha Bezerra, como eu sempre falo. Obrigada mesmo, de todo o coração. Eu ainda estou muito emocionada. Ainda não caiu a ficha. Eu nunca me imaginei passar por tudo isso.”, completou Solange.

“Os amigos que tenho são de 40, 30 anos atrás, então, para eles, eu não preciso explicar nada, porque eles me conhecem. Todo mundo que convive comigo sabe a minha vida, são meus amigos verdadeiros. Os meus seguidores merecem uma explicação mas, no momento, eu não consigo nem falar direito as coisas, posso falar algo que não devo e não quero prejudicar minha filha nem me prejudicar”, ressaltou.

Deolane e Solange foram soltas por ordem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Além da advogada e da mãe dela, o mandado do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão favorece o dono da casa de bets Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada na segunda-feira, 23, não será contemplado após a decisão ser revogada.

Segundo o portal g1, Deolane, a mãe dela e os outros investigados que serão soltos não terão que usar tornozeleira eletrônica, mas estão proibidos de mudar de endereço sem autorização judicial, não podem se ausentar da Comarca onde residem sem autorização e não podem praticar infrações penais. Caso descumpram essas medidas, irão retornar ao presídio.

