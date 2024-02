Mãe de Davi, do ‘BBB24’, diz que ele sofreu três princípios de infartos; cardiologista explica

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 09/02/2024 - 12:35 Para compartilhar:

Em entrevista para a IstoÉ, Elisângela Brito, mãe de Davi do “Big Brother Brasil” 2024, contou que o rapaz de 21 anos sofreu com três princípios de infarto antes de entrar no programa. Durante a conversa, ela contou que o rapaz recebeu o auxílio dos médicos do Exército, na época que foi servir o órgão, para o tratamento.

Ela revelou que sua mãe, a avó materna do motorista de aplicativo, morreu em decorrência de um infarto e ela também tem histórico de problemas cardíacos. Ela disse que uma alimentação simples e muitas vezes gordurosas fez parte do dia a dia da família por muito tempo.

Para a IstoÉ, Vinicius Queiroz, cardiologista do Hospital Digital da Vitta, esclareceu se é possível que Davi sofra com mais sintomas e problemas cardiovascular no futuro.

“É possível sim, especialmente se os fatores de risco associados não forem gerenciados adequadamente. Indivíduos que já sofreram infartos têm um risco aumentado de eventos cardíacos futuros, incluindo mais infartos, se não houver uma mudança significativa no estilo de vida ou a adesão a tratamentos prescritos para controlar condições como hipertensão, diabetes, colesterol alto, ou se continuarem práticas prejudiciais como o uso de tabaco, consumo excessivo de álcool ou uso de drogas ilícitas”, explicou.

“Para minimizar esse risco, é crucial que Davi siga as orientações médicas, que podem incluir mudanças na dieta, aumento da atividade física, medicação para controlar o colesterol, a pressão arterial ou outras condições, e possivelmente intervenções mais específicas, dependendo da gravidade e da causa de seus eventos cardíacos anteriores. Acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a saúde cardiovascular e prevenir complicações futuras”, completou.

+ BBB24: Davi chora ao ganhar bolsa de estudos

+ Mãe de Davi, do ‘BBB24’, é notificada pela Defesa Civil para deixar casa por alto risco de deslizamento de terra

O profissional esclareceu outras questões sobre o tema. Leia abaixo!

É possível uma pessoa tão jovem ter esses sintomas e essa condição? Por quê isso pode acontecer?

R: A questão do infarto em jovens tem ganhado destaque recentemente, especialmente com casos como o de David, do Big Brother Brasil, que surpreendentemente já sofreu três infartos. É importante entender que, embora menos comum, o infarto em pessoas jovens é uma realidade e pode ser desencadeado por uma combinação de fatores.

Entre esses fatores, destacam-se o estilo de vida, como alimentação inadequada, falta de atividade física e o uso de substâncias como cigarros e álcool, além de condições de saúde pré-existentes, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. A hereditariedade também desempenha um papel crucial, onde a história familiar de doenças cardíacas aumenta significativamente o risco, assim como o uso de drogas ilícitas.

Quais são os sintomas do infarto, como identificar e quais são os primeiros socorros que a pessoa/quem está por perto pode fazer?

R: Os sintomas de um infarto podem ser dor ou desconforto no peito que pode ir para o braço, pescoço, mandíbula, estômago ou costas. Podem ocorrer ainda falta de ar, náuseas, vômitos, sudorese fria, tontura. É importante ressaltar que os sintomas podem variar entre homens e mulheres, sendo que as mulheres têm mais probabilidade de apresentar falta de ar, náuseas ou vômitos e dor nas costas ou mandíbula.

Se suspeitar de um infarto, os primeiros socorros incluem:

– Ligar imediatamente para o serviço de emergência (como o SAMU, no número 192 no Brasil).

– Enquanto aguarda a ajuda, é importante manter a pessoa calma e deitada em uma posição confortável.

– Se a pessoa estiver consciente e não for alérgica, pode-se administrar um comprimido de ácido acetilsalicílico (aspirina), que ajuda a impedir a coagulação do sangue.

– Não deixar a pessoa sozinha e monitorar seus sinais vitais (respiração e pulso) até a chegada do socorro.

– Se a pessoa perder a consciência e parar de respirar, iniciar a RCP (Reanimação Cardiopulmonar) se você estiver treinado para fazê-lo.

A alimentação contribui para causas de infarto?

R: Sim, para prevenir o infarto, especialmente entre os jovens, é fundamental adotar um estilo de vida saudável desde cedo. Isso inclui manter uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e pobre em gorduras saturadas e trans, além de praticar atividades físicas regularmente, que ajudam a controlar o peso, reduzir a pressão arterial e melhorar os níveis de colesterol. Para se precaver é importante evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, além de gerenciar o estresse de maneira eficaz.

Realizar avaliações regulares com seu médico é outra medida crucial, pois permite a detecção precoce de qualquer condição de risco, facilitando a intervenção antes que problemas mais sérios, como o infarto, ocorram. Mesmo para os jovens, estar ciente dos sinais de alerta e dos fatores de risco é vital. A história de David nos lembra que a doença cardíaca não é exclusiva de uma faixa etária mais avançada e que a prevenção deve começar o quanto antes, promovendo um futuro mais saudável e duradouro.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias