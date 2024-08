Mãe de Dado Dolabella desiste de processo contra Luana Piovani

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2024 - 8:13 Para compartilhar:

Luana Piovani ganhou um processo na Justiça contra sua ex-sogra Pepita Rodriguez. A mãe de Dado Dolabella apresentou uma queixa-crime contra a atriz, após uma declaração polêmica dela, mas que acabou não sendo levada adiante e o caso foi extinto.

Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, Pepita abriu o processo contra Luana após a atriz, em uma das inúmeras entrevistas que deu, afirmar categoricamente que Dolabella tinha histórico de agressão contra mulheres e que, nas palavras dela, havia praticado violência física contra a mãe.

Pepita, que também é atriz, não gostou nada da situação e levou o caso à polícia, com o registro da queixa-crime. Porém, segundo a legislação brasileira, depois de prestar queixa, é preciso que a suposta vítima decida representar contra a acusada para que o processo siga até o julgamento.

No entanto, neste caso, a ex-sogra optou por não se manifestar novamente e o caso foi extinto. Agora, Luana Piovano não corre o risco de ser condenada por injúria e difamação.

O relacionamento de Luana Piovani com Dado foi marcado por episódios de agressão por parte do atual namorado de Wanessa Camargo. O ator foi condenado pela Lei Maria da Penha, em 2009, por agredir a atriz, no ano anterior. Em 2014, ele também foi enquadrado na lei por agredir Viviane Sarahyba, esposa dele na época. Dado, no entanto, nunca chegou a cumprir pena.

Ainda em 2013, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 40 mil à camareira Esmeralda de Souza Honório, que ele agrediu em 2008 quando a profissional tentou impedir que ele machucasse Piovani. Durante a discussão entre o então casal, Esmeralda foi empurrada e caiu, quebrando o braço.