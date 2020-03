Mãe de Cristiano Ronaldo sofre AVC e é internada em Portugal

TURIM, 3 MAR (ANSA) – A mãe do craque Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, de 65 anos, foi hospitalizada às pressas nesta terça-feira (3), na Ilha da Madeira, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, informou a emissora portuguesa “TVI”. De acordo com a imprensa local, Dolores passou mal e por volta das 5h30 da manhã (horário local) foi levada para o hospital Dr.

Nélio Mendonça. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mãe do jogador da Juventus. No entanto, ela já teria sido submetida a um procedimento chamado trombectomia mecânica. Cristiano Ronaldo, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o problema de saúde de sua mãe, mas logo no início desta tarde deixou a Itália e partiu para Portugal para acompanhar a situação. O atacante da Velha Senhora estava em preparação para enfrentar o Milan na próxima quarta-feira (4), pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Itália. Ainda não se sabe se CR7 irá apenas visitar Dolores ou se permanecerá com ela no hospital. (ANSA)