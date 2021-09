Mãe de Cristiano Ronaldo revela onde quer que craque jogue após passagem no Manchester United Dolores Aveiro afirmou que gostaria de ver o camisa sete vestindo novamente o uniforme do Sporting e indica que neto pode seguir os mesmos passos do pai

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, revelou que sonha com o retorno do craque ao Sporting, em entrevista ao podcast “ADN de Leão”. Neste momento, o camisa sete veste a camisa do Manchester United, clube onde tem contrato até 2023.

– O Ronaldo tem que voltar. Por mim, já estaria aqui. Ele gosta de ver os jogos do Sporting e eu já disse: “Filho, antes de morrer quero te ver voltar ao Sporting”. Vamos ver.

No entanto, caso este retorno não seja possível, Dolores indica que seu neto, filho do astro português, pode seguir os passos do pai e vestir o uniforme do clube alviverde.

– Mas se não for ele (Cristiano Ronaldo), será o Cristianinho. Com a idade dele, joga melhor que Ronaldo. Na época, Ronaldo não tinha treinador e hoje é professor do filho. Ver os dois juntos no Sporting é o meu sonho, seria espetacular.

No entanto, a mãe de Cristiano Ronaldo deverá esperar cerca de dois anos para que seu sonho possa ser concretizado. Apesar dos 36 anos, o atacante português vive uma ótima fase com a camisa dos Red Devils e os torcedores possuem grandes expectativas com o craque em Old Trafford pelas duas próximas temporadas.

