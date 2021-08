Mãe de Britney Spears se manifesta após pai da cantora anunciar deixar sua tutela

A mãe da cantora Britney Spears, Lynne Spears, se pronunciou por meio de advogados sobre a decisão do pai da Princesa do Pop, James Spears, de abrir mão de sua tutela, que já dura cerca de 13 anos.

Ao jornal The New York Times, Gladstone N. Jones, advogado de Lynne, disse que a mãe de Britney está “satisfeita que Jamie concordou em se afastar”, e que “Lynne entrou nessa tutela para proteger sua filha há cerca de três anos, e ela fez tudo o que pretendia fazer”.

Segundo informações do site TMZ, Jamie finalmente concordou em abandonar a tutela da cantora. Ele afirmou nos documentos oficiais que quer fazer uma transição gradual da tutela de Britney junto à corte.

O advogado de Jamie afirma que: “Não há motivos para suspender ou remover o Sr. Spears do cargo de tutor, e é altamente discutível se uma mudança seria do interesse da Sra. Spears. No entanto, embora o Sr. Spears seja o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com sua filha sobre a continuação de seu serviço como tutor seria do interesse dela. Portanto, embora ele deva contestar esta petição injustificada para sua remoção, o Sr. Spears pretende trabalhar com o Tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição para um novo responsável pela tutela dela”.

Jamie ainda culpa a mãe de Britney por ter abandonado a filha durante os 13 anos de tutela. Ele disse que a credibilidade de Lynne é questionável, tendo em vista que Britney se recusou a ver a mãe quando ela estava internada em uma clinica psiquiátrica em 2019.

