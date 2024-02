Mãe de autor de ataque a tiros nos EUA é declarada culpada de homicídio involuntário

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/02/2024 - 16:53 Para compartilhar:

A mãe de um adolescente que realizou um ataque a tiros em uma escola dos Estados Unidos foi declarada culpada, nesta terça-feira (6), de homicídio involuntário na ação que deixou quatro mortos.

Jennifer Crumbley, de 45 anos, e seu esposo James, de 47, compraram a arma para seu filho poucos dias antes do ataque na escola de ensino médio Oxford, em 30 de novembro de 2021. O pai será julgado separadamente em março.

Os doze jurados, que tinham iniciado as deliberações na manhã de segunda-feira no tribunal de Pontiac, em Michigan (norte), deram seu veredicto no começo da tarde desta terça.

Em 9 de abril será anunciada a pena de Jennifer Crumbley, que pode pegar até 15 anos de prisão.

Ethan Crumbley, de 17 anos, já foi condenado à prisão perpétua pelo ataque a tiros no qual morreram quatro estudantes com idades entre 14 e 17 anos. Outros seis, além do professor, ficaram feridos.

Nas alegações finais, a promotora Karen McDonald pediu ao júri para declarar Jennifer Crumbley culpado de quatro casos de homicídio involuntário, um por cada vítima.

Sua advogada de defesa, Shannon Smith, afirmou, ao contrário, que Jennifer Crumbley não pode ser acusada dos atos cometidos por seu filho perturbado.

“Ninguém podia imaginar isso”, disse Smith. “Realmente pode cada pai ser responsabilizado por tudo o que seus filhos fazem?”, perguntou.

Durante o julgamento, Karen Crumbley declarou que seu marido tinha comprado a arma dias antes do ataque, como um presente antecipado de Natal, e que ela levou o rapaz para um clube de tiro.

A mulher disse que seu marido era o encarregado de guardar a arma na casa e que estava previsto que ele só usasse a arma no clube.

No dia do ataque, os Crumbley foram chamados na escola do filho depois que uma professora ficou assombrada com um desenho violento encontrado na carteira de Ethan.

O desenho foi exibido aos pais, que foram aconselhados a buscar ajuda especializada para o adolescente.

Mas supostamente se negaram a levá-lo para casa, e por isso Ethan voltou para a sala de aula. Mais tarde, foi ao banheiro e saiu de lá atirando com a arma que levou na mochila.

