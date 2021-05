Mãe de Arcrebiano descarta romance entre filho e Carol Peixinho

Arcrebiano e Carol Peixinho fazem parte da mesma equipe do programa “No Limite”, e andam muito próximos nos últimos dias. E isto tem deixado a audiência intrigada: será que pode rolar um romance entre os dois no reality de sobrevivência?

A gente ainda não tem a resposta, mas a mãe do rapaz, Ana Araújo, acredita que ele estará mais focado no jogo dessa vez, depois da experiência recente no BBB21 e o envolvimento dele com a cantora Karol Conká.

“O BBB abriu mais a mente dele para se jogar mais, ver o que ele quer. Mas, se acontecer, acredito que pode ser fora do jogo”, afirma a mãe que chegou a conhecer Carol em São Paulo, e que a achou maravilhosa.

