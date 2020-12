Mãe de Alok passa 10 horas com neta em UTI neonatal

Depois que Raika, segunda filha de Alok com Romana Novais, nasceu prematura por causa da mãe infectava com o novo coronavírus, muitos fãs e familiares do DJ mostraram apoio à recém-nascida. Uma delas foi Ekanta Jake, mãe de Alok, que fez uma visita de 10 horas à neta, que estava na UTI neonatal.

Como nem Romana nem Alok podem ficar perto da filha, Ekanta é quem faz companhia para ela durante esse tempo. “Eu não posso visitá-la, mas a todo momento vejo por FaceTime. Isso pra mim é o mais difícil. Não vê-la, não poder tocar, amamentar. Mas diante de tudo o que a gente viveu, eu só tenho a agradecer a Deus por nunca abandonar minha família”, disse a esposa do DJ no Instagram.

