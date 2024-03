Mãe de Alane do ‘BBB24’ desafia Yasmin após ameaça de agressão: ‘Experimenta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 21:48 Para compartilhar:

As brigas dentro do “BBB24” (TV Globo) transpõem os limites do reality e atingem a vida real não é de agora. Dessa vez, a mãe da paraense Alane se manifestou em defesa da filha após Yasmin Brunet sugerir que entraria em uma briga com a sister, chegando a ameaçar “estourar a cara dela”.

Aline Dias usou uma publicação nas redes sociais para defender a bailarina e mandar um recado à filha de Luiza Brunet.

“Pois experimenta, que vais me conhecer em dois tempos!!!”, escreveu a dançarina nos comentários de um vídeo com as falas da modelo. Para completar, a paraense marcou o perfil da loira.

Entenda o caso

Na tarde desta terça-feira, 12, durante mais uma dinâmica com brothers e sisters, Yasmin Brunet, um dos emparedados da semana, não mediu as palavras ao falar de Alane, que na noite anterior havia chamado a modelo de planta. A modelo chegou a sugerir que partiria para a briga física com a colega de confinamento.

Tudo começou quando Yasmin percebeu que a adversária estava usando um prendedor de cabelo seu e resolveu pedir o acessório de volta. Logo depois, a modelo desabafou com Lucas, Leidy e Giovanna.

“Estou no limite de esfregar a cara dela no chão e pisar na cara dela. Quero estourar a cara dessa pir*nh*. Baixa é o c* dela. Eu vou estourar a cara dela de porr*d*”, disse a loira.

