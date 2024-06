Mãe de 6, Letícia Cazarré comenta ausência em internação da filha: ‘Sendo bem cuidada por outras pessoas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 7:56 Para compartilhar:

Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, usou o Instagram nesta quarta-feira, 5, para comentar sua ausência na nova internação da filha Maria Guilhermina, de quase 2 anos. A pequena nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença congênita rara no coração, e respira com a ajuda de um tubo de traqueostomia.

Quinta filha do casal, Maria Guilhermina está passando por exames para descobrir o que a causou queda da taxa de oxigênio sanguíneo. Desta vez, Letícia não pôde acompanhá-la porque, segundo ela, precisa dedicar seu tempo ao sexto filho, o caçula Estêvão, de apenas 3 meses.

“Dessa vez eu não pude ir para o hospital com a Guilhermina. Sabia que ela tinha grandes chances de internar e, sendo assim, não teria data certa para voltar. Mas não podia ir, porque neste momento, era o Estêvão quem mais precisava de mim”, explicou.

Contudo, a estilista garantiu que a pequena está bem monitorada: “Enquanto ela fica lá sendo bem cuidada por outras pessoas de confiança (papai, vovó, técnicas da nossa equipe e o time do hospital, que já a conhece muito bem), só me resta pedir notícias, orquestrar as escalas, preparar as malinhas de reposição dela e rezar, rezar muito”.