Mãe das filhas de Neymar, esposa exemplar e sábia: Bruna Biancardi completa 31 anos

A influenciadora Bruna Biancardi está completando 31 anos nesta terça-feira, 15. Em suas redes sociais, ela compartilhou com seus seguidores um momento especial ao lado de sua família: a filha Mavie, de um ano, e o companheiro Neymar, de 33, colocando a mão na massa e fazendo o bolo de aniversário para ela.

No Instagram, Biancardi também mostrou que ganhou uma surpresa romântica do camisa 10 do Santos. Na residência da família, na Baixada Santista, Neymar escreveu com pétalas de rosa as palavras: “Feliz Aniversário.” Ao lado da mesa em que estava sentado, havia uma sacola da grife Hermès, possivelmente um presente. O craque também presenteou a amada com buquês de flores e um jantar a dois.

A influenciadora, que está grávida de Mel, sua segunda filha com o jogador, também ganhou um bolo pela data especial e recebeu homenagens.

Com quase 14 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Biancardi nasceu em São Paulo e é formada em Negócios da Moda. Além de ser mãe das filhas de Neymar Jr., tornou-se uma influenciadora de sucesso, esposa exemplar e mulher sábia. No dia em que completa mais um ano de vida, nossa reportagem resgata sua trajetória.

Romance com Neymar

Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Ela foi para Paris, na França, para visitá-lo, e surgiram os primeiros rumores de namoro entre eles. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobrir o sexo da filha.

Em outubro de 2023, a influencer deu à luz Mavie, primeira filha do casal, em uma maternidade de São Paulo. Quando ela entrou em trabalho de parto, o atleta estava na Arábia Saudita e pegou um jatinho particular para tentar chegar a tempo do nascimento da filha, mas não conseguiu. Ele conheceu a filha nas primeiras horas de vida.

Biancardi é muito querida pelos famosos “parças” – os melhores amigos do jogador – que a descrevem como alguém de coração de ouro, meiga e especial.

Polêmicas e traições

Neymar já foi envolvido em diversos rumores de traição, inclusive durante a gravidez da primeira filha do casal. Em junho de 2023, após Fernanda Campos afirmar que ficou com Neymar enquanto ele estava com Bruna Biancardi, o craque veio a público e assumiu que errou com a namorada. Em seu texto, ele não citou a palavra “traição”, mas deu a entender que se tratava de infidelidade.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, afirmou ele nas redes sociais.

Recentemente, o atleta supostamente participou de uma festa em um sítio de um amigo, em Araçoiaba da Serra, São Paulo. Na ocasião, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, deu detalhes da suposta participação do atleta na festa e afirmou que manteve relações sexuais com Neymar, com a participação de mais uma garota de programa. Ele não se manifestou sobre o assunto.

Outra polêmica e suposta traição por parte de Neymar foi o nascimento de sua terceira filha. Helena nasceu no dia 3 de julho de 2024, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. A menina é fruto do relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

As irmãs Mavie e Helena têm apenas oito meses de diferença.

Em agosto do ano passado, Amanda Kimberlly usou as redes sociais para esclarecer os rumores de traição com o jogador Neymar:

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”, escreveu nos Stories do Instagram.

“No meu caso, estava solteira desde JANEIRO DE 2023… faço questão de colocar isso em caps lock para a galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois de janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro”, prosseguiu.

“Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha. Fiquei calada durante nove meses levando uma enxurrada de ofensas, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram… Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas, para Deus, ela foi. ‘Ela ficou esse tempo todo calada?’ A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco”, finalizou.

Além de Mavie, Helena e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas.

Mulher sábia e religião

Com todas essas exposições, Bruna Biancardi procura se manter calada, discreta, e busca força espiritual por meio de cultos e devocionais. Ela chega a ser comparada a uma mulher sábia, que, na Bíblia, “é aquela que age com sabedoria, discernimento e compaixão, buscando a orientação de Deus”.

Família bem-sucedida

Antes de ingressar na carreira de influenciadora, Bruna trabalhava como gerente de marketing da empresa da sua família, a Long Island, que atua no ramo de vestuário e acessórios surfwear. A empresa foi fundada pelo pai da morena, Edson Ribeiro, em 1988. Com o passar dos anos, a empresa cresceu, ele inaugurou sua própria fábrica e expandiu os negócios.

Atualmente, a marca tem mais de 30 anos, oferecendo vestuário feminino e masculino, com lifestyle praiano e esportivo.

“Meu pai tem uma marca de roupas, a Long Island, há mais de 30 anos, e eu sempre vivi nesse mundo da moda. Não me via fazendo nada diferente. Eu já gostava dessa coisa de estampa, produção de conteúdo, campanha, oficina. Assim que entrei na faculdade, comecei a trabalhar com ele, na fábrica”, disse Bruna à revista Marie Claire.

“Participava das campanhas, elaborava tudo, escolhia os modelos, o briefing junto com o pessoal do estilo. Depois, migrei para o e-commerce, para dar uma modernizada na marca, já que ela era muito tradicional e vendia no atacado”, completou.

A família de Bruna Biancardi, composta pelo pai, Edson Ribeiro; a mãe, Telma Fonseca; e a irmã, a nutricionista Bianca Biancardi, é bastante discreta. No clique abaixo, é possível ver todos juntos na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.