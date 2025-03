Mãe da terceira filha de Neymar, famosos e Gabigol de fora: o aniversário de Rafaella

A influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar, completou 29 anos na terça-feira, 11. Para celebrar a data especial, Rafa, como é chamada pelos mais íntimos, reuniu amigos e familiares para comemorar seu aniversário com um jantar intimista no espaço Maison Dodoma, situado em um bairro nobre de São Paulo.

Inaugurado há 15 dias, o restaurante é exclusivo para membros e possui acesso restrito. Neymar é um dos membros fundadores do estabelecimento. Para garantir a privacidade do evento, os celulares dos convidados foram confiscados logo na entrada e armazenados em uma caixa branca.

A festa “secreta” contou com a presença de amigos e familiares, incluindo o irmão, a cunhada, a influenciadora Bruna Biancardi, a mãe Nadine Gonçalves, o pai Neymar, o jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, além da atriz e modelo Gabriela Versiani, da cantora Yasmin Santos com a namorada Maria Venture, do influenciador Leo Picon e da dupla Matheus e Kauan, que também marcaram presença.

Entre os convidados, estava ainda a modelo Amanda Kimberlly, amiga de Rafaella e mãe de Helena, filha mais nova do craque, que também esteve presente na festa em São Paulo. As informações foram publicadas pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram.

Segundo a publicação, Kimberlly ficou mais reservada durante o evento e foi embora alguns momentos após a chegada de Neymar e Bruna Biancardi, acompanhados da influenciadora e namorada do cantor Murilo Huff, Gabriela Versiani.

Uma ausência notada foi a do jogador Gabigol, namorado de Rafaella. Em janeiro deste ano, a influenciadora e Gabigol reataram o namoro. No Instagram, o jogador do Cruzeiro postou os primeiros registros ao lado da irmã de Neymar. Ele posou junto com a amada em campo e depois apareceu de mãos dadas com ela em outra imagem.

Rafaella e Gabigol mantêm um namoro, com algumas idas e vindas, desde 2017. Os dois se conheceram quando o atleta ainda atuava no Santos.

Após a influenciadora terminar a relação com o também jogador Lucas Lima, ela assumiu publicamente que estava mantendo um relacionamento com Gabriel. O último término foi anunciado em 2023.

Veja algumas fotos do aniversário de Rafaella:

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos reúne os amigos em festa na cidade de São Paulo e conta com a presença da cunhada📲 Leia a matéria completa no link➡️ https://t.co/gFoZPW80sp pic.twitter.com/q8Zy3wdFSN — PortalTvFamosos_ (@TvFamosos_1) March 12, 2025

Gerad Piqué, ex-marido de Shakira, está no Brasil. 🇧🇷 O jogador compareceu ao aniversário de Rafaella Santos, irmã do Neymar. pic.twitter.com/po58GTy2Wf — Amargurado (@blogamargurado) March 12, 2025