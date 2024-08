Mãe da terceira filha de Neymar, Amanda Kimberlly compartilha novos cliques da menina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 15:46 Para compartilhar:

A modelo Amanda Kimberlly, 30 anos, mãe da terceira filha de Neymar Jr., 32, encantou seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar detalhes do rostinho da menina, Helena, nascida no dia 3 de julho.

Com uma série de cliques publicados nos Stories, a mamãe coruja mostrou a criança, que está prestes a completar dois meses de vida, bem de pertinho, fazendo caras e bocas.

Nas imagens, a pequena aparece sorrindo, com a boquinha aberta e com olhar atento. É possível verificar que os olhos da criança parecem ser castanhos claros, além de cabelos e sobrancelhas bem clarinhos.

Recentemente, a influenciadora, que costuma ser discreta quanto à sua vida pessoal, reagiu a rumores sobre seu envolvimento com o jogador.

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS”, disparou ela.

“No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois de janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex parceiro. Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha”, lamentou Amanda.

O craque reatou seu romance com a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavie, que tem dez meses de vida. Os dois passaram um tempo afastados e não estavam juntos quando a criança nasceu. Eles assumiram publicamente a reconciliação no início de julho, no mesmo período do nascimento de Helena.