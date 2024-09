Mãe da filha de Neymar, Amanda Kimberlly desabafa sobre parar de amamentar: ‘Além do meu limite’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 19:35 Para compartilhar:

A influenciadora Amanda Kimberlly, 30 anos, mãe de Helena, fruto de seu relacionamento com Neymar, 32, usou as redes sociais, no último domingo, 8, para desabafar sobre críticas por ter deixado de amamentar a menina, que tem dois meses de vida.

A modelo foi alvo de comentários após sua amiga Maisa, 22, publicar um registro alimentando a bebê com mamadeira.

Através de postagens nos Stories do Instagram, Amanda contou que a amamentação durou cerca de um mês e que foi interrompida pelo cansaço mental.

“Foram dias e noites exaustivos, indo além do meu limite. Infelizmente, a minha saúde mental atrapalhou muito esse processo”, expôs ela.

“Agora, a pauta é a amamentação da minha filha. Ao ver essa foto, fui invadida por sentimentos como dor, angústia, impotência e tristeza”, desabafou a influenciadora.

Amanda destacou, ainda, a importância de não julgar mães que não conseguem amamentar.

“Parabéns para quem tem o privilégio de amamentar, e parabéns para as mães que, assim como eu, passaram por esse desafio. Você não é menos mãe por isso”, escreveu.

A influenciadora aproveitou para incentivar a doação de leite e divulgar projetos que ajudam mães que não conseguem amamentar seus pequeninos.

“Para quem se incomoda com a amamentação dos outros, que tal fazer o bem? O Projeto Gaia precisa de doações para mães que não têm esse privilégio”, concluiu.