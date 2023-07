Mãe da ex-BBB Adriana Sant’Anna é mantida refém dentro de casa: ‘Foi intencional’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 10:00 Compartilhe

A família da ex-BBB Adriana Sant’Anna levou um susto no fim de semana. No domingo, 16, a influenciadora digital desabafou no Instagram que sua mãe Maria da Penha, foi rendida por bandidos e feita de refém dentro de casa.

Adriana ficou sabendo da situação durante a madrugada, ao receber uma ligação de sua tia chorando. “‘Adriana! Pegaram sua mãe na frente da casa dela, amarraram ela e levaram pra dentro de casa! Ficaram de 9h30 da noite até às 4h00 da manhã com ela! Ela está bem! Liga nesse número pra falar com ela'”, relembrou o contato.

Segundo ela, a notícia a fez “perder as pernas” por 30 segundos. “Meu corpo esquentou por inteiro e me encolhi feito bebê. O corpo voltou após 30 segundos enquanto ligava no número que ela estava. Falei: ‘Mãe! Mãe! Mãe! Você está bem? O que aconteceu?’. E de tudo o que aconteceu, você sabe o que foi mais importante? NINGUÉM fez mal pra ela. (Chega ser engraçado dizer isso. Como não fizeram mal? Traumas, emoções de que só quem já passou por isso, sabe dizer). Mas a verdade é que no mundo que estamos, eu posso dizer que ninguém fez mal pra ela”, contou.

Maria da Penha teve os braços amarrados e foi amordaçada pelos criminosos. “Não estou para dar detalhes do que aconteceu, mas sim pra TESTEMUNHAR UM DEUS VIVO!”, pontuou a ex-BBB.

“O Senhor esteve com minha mãe durante as mais de 5 horas em que ela esteve amarrada. Ninguém tocou nela!! Era como se ela estivesse dentro de uma redoma de vidro em que podiam vê-la, mas não tocá-la”, completou.

Adriana disse que o crime ocorreu enquanto fazia uma live de oração com os seguidores. “Ela já estava amarrada com os bandidos dentro de casa e eu nem fazia ideia”, informou.

“Eles sabiam que ela era minha mãe! Foi intencional, foi estudado e fizeram por ser minha mãe! Agora você imagina o tanto que o Diabo quis me acusar por eu já ter exposto tanto ela? Mas aqui não”, declarou.

Por fim, a ex-BBB demonstrou gratidão pelo que chamou de livramento da mãe. “Já passou!! Estou feliz! Estou grata! Estou ainda mais apaixonada (se é que era possível) pelo nosso Senhor! Sei que muitas dúvidas e perguntas vocês terão a partir desse post, mas, por segurança, não entrarei em detalhes. O objetivo desse post é exaltar e glorificar o nome do Senhor. Te amamos, Jesus!!! Obs: em relação aos horários: eu estou 1 hora antes do Brasil”.

