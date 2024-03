Mãe contra e cancelamento no ‘BBB24’: saiba tudo sobre o término de Wanessa e Dado Dolabella

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 18/03/2024 - 13:14 Para compartilhar:

Na noite do último domingo, 17, a cantora Wanessa Camargo, 41, deu sua primeira entrevista ao “Fantástico”, na TV Globo, após ser expulsa do Big Brother Brasil 24. Na atração, ela falou sobre as acusações de racismo e do caso de agressão contra o motorista de aplicativo Davi.

+Mesmo com ajuda da Globo, saiba o que Wanessa Camargo pode fazer para sair do cancelamento

+Assim como fez com Karol Conká, Globo cria força-tarefa para limpar imagem de Wanessa Camargo

Wanessa ainda revelou o fim de seu relacionamento com o ator Dado Dolabella. “Nós terminamos o relacionamento. Neste momento, eu preciso da minha família, e cuidar dos meus filhos… E não estamos mais juntos como casal”, explicou a famosa.

Mãe contra, cancelamento no ‘BBB24’ e mais: a IstoÉ Gente te conta tudo sobre o término de Wanessa e Dado Dolabella. Confira!

Zilu pode ter contribuído para o fim do relacionamento

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a decisão do término teria partido de Wanessa. Começou a surgir boatos de que Wanessa e Dado não estariam mais juntos após a mãe da cantora, Zilu Godoi, fazer um comentário em nas redes sociais alertando que somente os administradores dos perfis oficiais da filha, que estava confinada no reality da Globo, poderiam se manifestar por ela. Logo, os internautas entenderam que aquela era uma indireta ao genro, por opinar sobre a relação de Wanessa com os brothers na casa.

Ainda de acordo com a colunista Mariana Morais, Zilu ficou aborrecida porque era de conhecimento de Dado que os comentários não deveriam gerar polêmica, o que poderia prejudicar a imagem de Wanessa perante o público durante sua participação no reality.

Após deixar o confinamento, Wanessa ficou sabendo das atitudes de Dado e não teria gostado, levando-a a terminar o namoro.

Dado se pronuncia

Após Wanessa Camargo confirmar o fim do namoro com o cantor Dado Dolabella, ele soltou a voz em uma composição sobre término de relacionamento.

“Partiu meu coração em dois quando de nós dois sumiu o cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu”, cantou.

“Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento vou te machucar, por isso te quero outra vez, preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor. Tá escrito, sim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor”, declarou em outro trecho.

Cancelamento

No começo de fevereiro, Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, após a produção do programa ter considerado que ela deu um tapa no pé de Davi, enquanto ele dormia.

O caso ocorreu após Davi ter sido acordado por Wanessa depois da festa de sexta-feira, 1º. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

A filha de Zezé Di Camargo havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começou a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acertou a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo disse: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”.

Racismo estrutural

Na semana passada, Wanessa Camargo publicou um vídeo nas redes sociais assumindo ter cometido racismo estrutural contra Davi no BBB24. Na postagem, a cantora disse ter tirado um tempo nos últimos dias para refletir e avaliou algumas falas e comportamentos que teve na atração.

Wanessa pediu desculpas a Davi, à família dele e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. “Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós”, disse a famosa.

‘Não será algo duradouro’

Em maio de 2022, a nossa reportagem procurou a sensitiva Márcia Fernandes, que fez uma previsão sobre o futuro da relação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Na ocasião, a clarividente afirmou que o romance não iria durar.





“Wanessa está no ano 9, que significa final de ciclos. Já o Dado está no ano 4, que mostra ele mais reservado. Na numerologia deles não vejo eles juntos. Podem terem um affair, mas não será algo duradouro “, disse Márcia.

A história de amor de Wanessa e Dado Em 2022, a notícia que Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam reatado o namoro após mais de 20 anos – parou as redes sociais. Na ocasião, a cantora chegou a se separar do empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos e tem dois filhos. Antes do divórcio, começaram a surgir rumores de uma reaproximação de Wanessa e Dado. Segundo Leo Dias, a cantora e o ator se reencontraram durante uma viagem de Wanessa com amigas a Alto Paraíso de Goiás, onde Dado mora. Eles teriam passado o feriado de Páscoa juntos, na Chapada dos Veadeiros. Um vídeo dos dois no festival Aya Música Medicina viralizou na época. Relacionamento conturbado A relação de Dado e Wanessa sempre foi polêmica. Eles começaram o romance no ano 2000 e rapidamente se tornaram um casal querido pelo público. Muito jovens e famosos, eram sempre vistos juntos e Dado ainda participou de dois clipes de grande sucesso da cantora: ‘O Amor Não Deixa’ e ‘Apaixonada Por Você’. O casal terminou em 2002. Em 2003, eles reataram e a segunda fase desse relacionamento foi muito mais conturbada. Eles eram frequentemente vistos brigando em público e várias fotos de Wanessa chorando circulavam nas revistas de fofoca da época. O pai de Wanessa, o cantor Zezé di Camargo, já chegou a falar publicamente que não aprovava o relacionamento da filha.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias