Mãe confessa ter matado três filhos com a ajuda do irmão mais velho deles

A norte-americana Angela Flores, de 38 anos, admitiu ter matado três de seus sete filhos no domingo (8) com a ajuda do filho de 16 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A mulher e o jovem foram presos pela polícia.





De acordo com as autoridades, a polícia foi acionada com um chamado para ataque com arma. Ao chegar no local, os agentes encontraram mortos dois meninos e uma menina, com idades entre 8 e 12 anos. A causa das mortes não foi divulgada.

Segundo a imprensa internacional, os outros três filhos de Angela Flores moram com o pai e não foram feridos. “As mortes dessas três crianças são realmente horríveis e trágicas. Como pai e avô, envio minhas sinceras condolências às pessoas que os amam”, disse o promotor distrital do condado de Los Angeles, George Gascon.

A Justiça fixou fiança de US$ 6 milhões para a mulher responder ao caso em liberdade.