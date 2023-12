Mãe cobra R$ 1.000 por pessoa da família na ceia de natal: ‘Tudo o que faço é com fins lucrativos’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/12/2023 - 2:55 Para compartilhar:

Uma mãe apelidada de “a mulher mais odiada da Grã-Bretanha” está de volta aos holofotes – desta vez por cobrar de seus familiares um lugar no jantar em sua ceia de Natal.

Carla Bellucci disse que cobrará de seus parentes quase US$ 200 (aproximadamente R$ 1 mil) por pessoa pela ceia de Natal em família, acreditando que deveria ser compensada pelo fardo de preparar uma refeição para 15 pessoas.

“Não é barato alimentar as pessoas e também leva muito tempo para preparar uma boa refeição”, disse a mulher de 42 anos ao Daily Mail.

Belluci tem uma família direta de seis pessoas – incluindo seu marido Gio e os filhos. E está esperando mais nove parentes em sua casa no dia de Natal, a maioria dos quais deverá pagar adiantado.

A taxa de US$ 200 inclui um jantar completo estrelado por peru e uma taça de champanhe. Qualquer álcool adicional consumido terá que ser levado pelo convidado, disse Belluci.

Ela admitiu que embolsará pelo menos parte do dinheiro da festa do feriado, dizendo: “Tudo o que faço é para obter lucro e minha família entende isso”.

Mas alguns parentes podem ficar “chateados” com a ideia e não se preocuparem em demonstrar, disse Belluci, mas “se você quer qualidade, tem que pagar por ela”.

“Você pode encontrar um rodízio mais barato do que na minha casa, mas meu jantar será muito mais elegante do que isso”, afirmou ela. “Não seria mais barato se você fosse a um restaurante ou hotel para uma refeição no dia de Natal, então por que eu deveria estar sem dinheiro?”

Seus convidados terão a oportunidade de ouvir o rei Charles fazer seu discurso de Natal, já que a televisão estará ligada, o que Belluci aparentemente qualifica como um jantar especial.

Um cronograma rigoroso também será aplicado, disse Belluci: as portas abrirão às 14h e, depois de um jogo de charadas, ela pretende “expulsar todos e mandá-los para casa” às 22h.

Claro, esta não é a primeira vez que “a mulher mais odiada da Grã-Bretanha” não foi tão generosa com os filhos no Natal.

Em 2020, a mãe de quatro filhos se gabou de ter gasto US$ 10.000 em Botox e folheados em vez de comprar presentes de Natal para seus filhos.

Belluci ganhou as manchetes pela primeira vez em 2019, quando provocou indignação depois de admitir que fingiu depressão para fazer uma plástica no nariz com o dinheiro dos contribuintes através do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, financiado publicamente.

Ela então se tornou modelo OnlyFans, mas desistiu em 2022, alegando que isso havia se tornado muito “ cafona ” para ela.

Em um ensaio para o The Sun no início deste ano, Belluci confessou que estava contratando strippers para se apresentarem na festa de aniversário de sua filha adolescente.

A mãe gastou mais de US$ 700 com as strippers que serviriam comida apenas com um avental.

