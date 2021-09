Mãe antivacina morre de covid-19 e deixa quatro filhos nos EUA

A norte-americana Kristen Lowery, de 40 anos, morreu de covid-19 no último dia 15, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a mulher afirmava ser antivacina e também era contra o uso de máscaras.

“Sem máscara, sem mordaça, não vacinada e sem medo”, escreveu Kristen, em protesto contra a vacinação nas redes sociais. De acordo com a família, a mãe de quatro filhos foi internada com Covid-19 no início deste mês.

No último dia 15, ela não resistiu às complicações da doença e morreu. Na plataforma GoFoundMe a família criou uma vaquinha para arrecadar fundos para cobrir os custos médicos e do velório.

“Kristen faleceu repentina e inesperadamente em 15 de setembro. Isso é devastador para todos que a conheceram. Kristen era uma mulher linda e incrível, mas mais do que isso, ela era uma mãe fenomenal que sempre, SEMPRE colocou seus filhos em primeiro lugar”, escreveu no site da campanha.

A mãe deixou quatro filhos: Tayden, McKenna, Ella e Ryenn. Conforme a família, o que sobrar do valor arrecadado será aplicado em uma “conta de poupança para o cuidado de seus filhos”.

