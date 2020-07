Mãe aciona bombeiros após filho embriagado introduzir cabo de vassoura no ânus

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira (16) para atender um chamado no mínimo inusitado. O pedido de socorro veio de Contagem, na região metropolitana da capital mineira, conforme apuração do jornal O Tempo.

Uma mãe ligou para a corporação pedindo ajuda por conta do filho, de 32 anos, estar com dores após enfiar um cabo de vassoura no ânus.

Conforme versão dos bombeiros, a mulher disse que o filho tinha introduzido o objeto por estar sob o efeito de bebida alcoólica. Apesar de aparentar estar aflita, pouco tempo depois da primeira ligação, a mãe da vítima ligou novamente cancelando a solicitação.

A reportagem do Super Notícia esteve no prédio do homem que passou por essa situação e, na condição de anonimato, um vizinho disse que, no início da tarde desta quinta, o jovem foi socorrido.

“Ele saiu daqui de maca e foi colocado em uma ambulância”, disse o vizinho.

Levado por uma ambulância para o hospital João XXIII, em Contagem. A reportagem tentou falar com os familiares do homem, mas não obteve retorno até o momento.

Segundo o João XXIII, no ano passado, foram feitos 6.612 atendimentos de acidentes com corpo estranho, ou seja, ligados com inserção de objetos em partes do corpo, como ouvidos e ânus, por exemplo.

