Maduro transmite programa de TV a partir da China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2023 - 23:52 Compartilhe

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitiu nesta segunda-feira (11) seu programa de TV a partir de “uma montanha sagrada” da província chinesa de Shandong, devido a um giro que teve início na última sexta-feira e que inclui uma reunião com o presidente Xi Jinping.

A visita reafirma “a amizade” que teve início na era do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que encontrou na China um de seus principais aliados, juntamente com Rússia, Turquia e Irã.

“Vamos saindo em um trem rumo a Pequim, ao encontro do futuro, ao encontro do nosso irmão, presidente Xi Jinping, para alcançarmos grandes acordos, que elevam ainda mais uma relação histórica aprofundada pelo nosso comandante Hugo Chávez”, ressaltou Maduro em seu programa.

Em sua 11ª visita à China, Maduro foi recebido pelo prefeito de um distrito na cidade de Shenzhen com “um show de mais de 1.000 drones”, celebrou o venezuelano, que faz sua primeira visita oficial ao gigante asiático desde 2018.

Maduro transmitiu seu programa a partir da montanha sagrada de Tai Shan, famoso destino turístico da China. “Aqui são 7h do dia 12 de setembro, 12 horas de diferença. Temos sacrificado nosso sono, resistido ao cansaço, mas somos motivados pela grande alegria que nos dá trabalhar pelo povo da Venezuela. Com Maduro mais internacional a partir da China! Não perca!”, declarou o presidente, no início da transmissão.

mbj/jt/ll/lb/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias