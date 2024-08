Maduro suspende por 10 dias funcionamento da rede social X na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2024 - 20:47 Para compartilhar:

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou nesta quinta-feira (8) a suspensão por 10 dias da rede social X no país, após acusar seu proprietário, Elon Musk, de incitação ao ódio e ao fascismo em meio a um “ataque” contra sua reeleição.

“Assinei um memorando com a proposta feita pela Conatel”, o órgão responsável pelas telecomunicações no país, para “retirar a rede social X, antes conhecida como Twitter, por 10 dias de circulação na Venezuela”, declarou Maduro durante um ato no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

