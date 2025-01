Maduro ‘se autocoroa ditador’, denuncia González

O opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica o poder na Venezuela, disse nesta sexta-feira (10) que o esquerdista Nicolás Maduro “se autocoroa ditador” com sua posse para um terceiro mandato, e ordenou que as forças militares não reconheçam o que chamou de “ordens ilegais” e garantam as condições para o seu retorno.

A mensagem de González foi publicada nas redes sociais. “Ordeno ao alto comando militar não reconhecer as ordens ilegais que lhe forem dadas por aqueles que confiscam o poder, e que preparem minhas condições de segurança para assumir o cargo de presidente.”

