Maduro rebate Lula: ‘Quem tiver medo que tome chá de camomila’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CARACAS, 24 JUL (ANSA) – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu os comentários de seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que se disse abalado com as declarações dele sobre um “banho de sangue” caso não vença as eleições do próximo domingo (28).

“Eu não disse mentiras. Só fiz uma reflexão. Quem se assustou que tome um chá de camomila”, declarou Maduro, sem citar o nome de Lula, em um comício eleitoral na cidade de San Carlos, capital do Estado de Cojedes.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o líder venezuelano disse não estar “inventando o banho de sangue”, lembrando da revolta popular conhecida como “Caracaço”, que deixou 5 mil mortes no país em 27 e 28 de fevereiro de 1989.

“Eles [a oposição] são a violência, o capitalismo selvagem, a morte e o sangue. Nós somos a concretização do projeto bolivariano e somos a paz e a estabilidade”, acrescentou.

Na semana passada, Maduro afirmou que pode haver “banho de sangue” e uma “guerra civil” na Venezuela caso seja derrotado nas eleições presidenciais.

Por sua vez, Lula expressou preocupações sobre a fala do venezuelano e rebateu que “quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue”. “O Maduro tem que aprender: quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição”, concluiu o presidente brasileiro. (ANSA).