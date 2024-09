Maduro pede a membros do governo que não aceitem eletrônicos de presente de Natal após ataques no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2024 - 22:15 Para compartilhar:

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, recomendou nesta sexta-feira (20) a membros do governo e partidários que não aceitem equipamentos eletrônicos como presentes de Natal, devido às explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano que deixaram dezenas de mortos.

“Não recebam presentes eletrônicos (…) cuidado com os telefones, celulares, atenção todo o mundo”, disse o mandatário durante um evento em Caracas transmitido em rede nacional.

Maduro, que “decretou” o início do Natal a partir de 1º de outubro, também pediu que “em todos os ministérios, institutos e empresas do Estado” se priorize a compra de “artesanatos e brinquedos fabricados na Venezuela” para a troca de presentes no “Natal venezuelano”.

Seu pedido ocorre em meio a uma crise política desencadeada por sua reeleição para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), que a oposição considera fraudulenta, reivindicando a vitória de seu candidato, o ex-diplomata Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha desde 8 de setembro.

Duas ondas de explosões de pagers e walkie-talkies, entre terça e quarta-feira, deixaram 37 mortos e cerca de 3 mil feridos, com o objetivo de atacar membros do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã.