Maduro ordena concessão de licenças para explorar petróleo em área disputada com Guiana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs, nesta terça-feira (5), uma lei para a criação de uma província em uma área disputada com a Guiana, o Essequibo, e ordenou que a estatal petroleira PDVSA conceda licenças para a exploração de petróleo, gás e minas na região.

Maduro propôs “ativar de imediato o debate na Assembleia Nacional e a aprovação da lei orgânica para a criação da Guiana Essequiba”. O presidente deu esta declaração durante uma reunião com o alto escalão do governo, na qual também ordenou que se proceda “de imediato” a “conceder as licenças operacionais para a operação e exploração de petróleo, gás e minas” no local.

