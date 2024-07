Maduro é reeleito presidente da Venezuela com 51,2% dos votos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 1:44 Para compartilhar:

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito neste domingo (29) para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, informou a autoridade eleitoral, alinhada ao governo, após uma campanha marcada por denúncias de intimidação da oposição e temores de fraude.

Com 80% dos votos apurados, Maduro derrotou com 51,2% dos votos (5,15 milhões de votos) o candidato opositor Edmundo González Urrutia, que obteve 44,2% (4,45 milhões), segundo o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Elvis Amoroso.

A tendência é “contundente e irreversível”, afirmou.

Em seguida, Maduro dirigiu-se a uma tribuna no Palácio de Miraflores, onde um grupo de apoiadores o aguardava com música e danças.

Pouco antes do anúncio do CNE, a campanha da oposição havia denunciado irregularidades na apuração.

“Solicitamos, em nome da paz da Venezuela, em nome da credibilidade no voto como instrumento para tomar as grandes decisões do mundo civilizado, que não deem um passo em falso”, havia declarado Omar Barboza, secretário-geral da coalizão Plataforma Unitária Democrática (PUD), que apoia González Urrutia.

“Os resultados são inegáveis. O país escolheu uma mudança em paz”, escreveu González Urrutia na rede social X.

