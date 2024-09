Maduro diz que González Urrutia lhe pediu ‘clemência’ para sair da Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 20:05 Para compartilhar:

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou, nesta quinta-feira (19), que seu adversário nas eleições presidenciais, Edmundo González Urrutia, lhe pediu “clemência” para conseguir sair da Venezuela e ir para a Espanha.

“Ao final me dá vergonha alheia que o senhor González Urrutia, que me pediu clemência, não tenha palavra com o que se empenhou e alegue sua própria inépcia e sua própria covardia para tentar salvar sei lá o que”, afirmou Maduro, ao se referir às declarações do ex-diplomata, de 75 anos, que disse ter sido “coagido” por autoridades venezuelanas para conseguir partir para o exílio.

