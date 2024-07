Maduro diz estar ‘pronto para apresentar 100% das atas’ de sua reeleição na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2024 - 15:37 Para compartilhar:

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está “pronto para apresentar 100% das atas” das eleições de domingo, nas quais foi proclamado reeleito à frente do opositor Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido e denuncia uma fraude.

“Digo, como líder político, filho do Comandante [Hugo] Chávez, que o Grande Pólo Patriótico, o Partido Socialista Unido da Venezuela [PSUV], está pronto para apresentar 100% das atas. Muito em breve eles vão saber, porque Deus está conosco e as provas já apareceram”, afirmou Maduro nesta quarta-feira (31) a jornalistas na sede do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ).

ba-jt/nn/mar/rpr