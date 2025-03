Maduro anuncia projeto de 180 mil hectares com MST

CARACAS, 12 MAR (ANSA) – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um projeto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Brasil para produzir alimentos em uma área de 180 mil hectares no estado de Bolívar, sul do país.

A iniciativa já havia sido mencionada pelo líder chavista em setembro passado, porém com um tamanho menor: 10 mil hectares.

“Na quinta-feira [13], entregarei o maior conuco [termo que designa pequenas propriedades para produção familiar de alimentos] do país, o projeto Pátria Grande do Sul, com 180 mil hectares, ao Movimento Sem Terra do Brasil, à União Comunera e às forças camponesas da Venezuela”, disse Maduro em seu programa semanal na TV.

A ação mira desenvolver o setor produtivo venezuelano e reforçar a soberania alimentar, segundo o governo. Criado em 1984 para lutar pela reforma agrária no Brasil, o MST também atua em projetos na Venezuela há quase 20 anos. (ANSA).