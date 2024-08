Maduro anuncia mudanças no governo da Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/08/2024 - 18:01 Para compartilhar:

CARACAS, 27 AGO (ANSA) – Quase um mês depois de sua questionada vitória nas eleições, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira (27) uma reorganização em seu gabinete As principais alterações promovidas pelo líder chavista, que afirmou que as mudanças auxiliarão o país a chegar a uma “nova era”, dizem respeito aos setores estratégicos de Segurança e Energia.

Diosdado Cabello, considerado o número dois do chavismo e um dos falcões da comitiva de Maduro, será o novo ministro do Interior, função que já ocupou há 22 anos.

A vice-presidente Delcy Rodríguez, muito leal ao mandatário, permanecerá em seu cargo, mas também chefiará o Ministério do Petróleo de Caracas, enquanto Hector Obregon foi colocado na liderança da estatal petroleira PDVSA.

Entre outras mudanças, Maduro também fez trocas em pastas como Obras Públicas, Educação, Mulheres e Povos Indígenas.

“Tenho uma série de anúncios, renovarei metade do gabinete executivo e anunciarei as mudanças necessárias nos diferentes Ministérios para fortalecer o governo popular”, disse o líder chavista.

O Comitê Nacional Eleitoral (CNE), órgão ligado ao governo chavista, declarou Maduro vencedor com pouco mais de 51% dos votos, resultado referendado pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), porém Caracas vem ignorando apelos da comunidade internacional, inclusive do Brasil, para divulgar as atas de votação. (ANSA).