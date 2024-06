Maduro acusa principal rival nas presidenciais de planejar golpe de Estado

Para compartilhar:

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado (à esquerda), com o candidato do partido Plataforma Democrática Unitária, Edmundo González Urrutia, durante evento com o partido de oposição Primero Justicia em Caracas, em 31 de maio de 2024 - AFP