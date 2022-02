Madureira x Vasco: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca Ingressos físicos estão à venda na bilheteria da Megaloja de São Januário e em lojas oficiais do clube; Compra online pode ser feita através do site Ticket Hub

Neste domingo, o Vasco encara o Madureira, às 15h30, no Estádio Conselheiro Galvão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A venda dos ingressos físicos começa nesta sexta-feira, na bilheteria da Megaloja do Cruz-Maltino em São Januário, de 10h às 15h30, e em lojas oficiais do clube. O serviço irá ser realizado até domingo. No dia da partida, os bilhetes serão vendidos a partir de 10h.

A compra online também poderá ser feita através do site Ticket Hub. Sócios terão desconto de 50%, válido apenas para o titular do plano. Para garantir o desconto, o torcedor precisa retirar o bilhete em um dos pontos físicos informados. O comprovante de vacinação e documento com foto precisarão ser apresentados no ato da compra e na entrada do estádio. Para os associados, a carteirinha também é necessária.

VENDA DE INGRESSOS

Ingressos torcida do Vasco:

Inteira – R$60,00

Meia entrada por lei – R$30,00

Sexta – 10:00 às 17:00

Bilheteria da Megaloja

Gigante da Colina Norte Shopping

Gigante da Colina Nova América

Sábado – 10:00 às 17:00

Bilheteria da Megaloja

Gigante da Colina Norte Shopping

Gigante da Colina Nova América

Domingo – 10:00 às 15:30

Bilheteria da Megaloja

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

Será necessária a apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo no ato da compra do ingresso e entrada do estádio, assim como a utilização da máscara durante as partidas

– 50 anos ou mais: dose de reforço

– De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

– Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação

GRATUIDADES

– Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão estar com o comprovante do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades poderão ser retiradas até sábado, dia 5.

