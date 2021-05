Madson lamenta ‘apagão’ do Santos no começo do segundo tempo Peixe sofreu três gols em apenas sete minutos e perdeu para o Bahia em Salvador

Depois de fazer um primeiro tempo regular, o Santos sofreu três gols nos sete primeiros minutos do segundo tempo e perdeu por 3 a 0 para o Bahia na noite deste sábado, no estádio do Pituaçu, em Salvador, na estreia no Campeonato Brasileiro de 2021.

O lateral-direito Madson, que entrou na equipe no segundo tempo após os gols, lamentou a desatenção, que custou a derrota ao Peixe na partida deste sábado.

E MAIS:

-É difícil explicar o que aconteceu. Um time grande como o Santos não pode voltar disperso para o segundo tempo como voltou. Temos pretensões grandes no campeonato, isso é o Santos, temos que entrar focados nos 90 minutos. Acho que em oito minutos o jogo foi decidido. Um primeiro tempo até equilibrado, mas não fomos eficazes. Essa é a palavra. O Bahia foi cirúrgico. É corrigir os erros, virar a chavinha e já pensar na Copa do Brasil – afirmou o jogador.

O Santos vai da Bahia direto para o Paraná. Na terça-feira, a equipe estreia na Copa do Brasil diante do Cianorte. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a jogar no sábado, diante do Ceará, na Vila Belmiro.

E MAIS:

Veja também