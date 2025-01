Madrugada no ‘BBB 25’ tem risada polêmica e discussão sobre grosseria

A madrugada desta terça-feira, 28, no BBB 25 foi marcada por fortes emoções após o Sincerão. Na dinâmica, as duplas precisaram indicar um participante para “descartar” e atribuir a ele um adjetivo negativo. As escolhas acirraram os ânimos e movimentaram a casa, com os brothers passando horas em justificativas e ajustes de estratégias entre os grupos.

Pós-Sincerão

Após a dinâmica do Sincerão, Renata e Eva conversaram com Mateus e Vitória sobre a placa de Inconveniente que as dançarinas deram à atriz. Vitória explicou que a dupla votou nelas para tentar se salvar do Paredão e que não havia opções disponíveis.

Reações

Como de costume, as irmãs Camilla e Thamiris se desentenderam no Quarto Nordeste.

Grossa, eu?

Camilla e Vitória também se estranharam no Quarto Nordeste. A atriz perguntou se tem comportamento grosseiro em relação a Mateus e não gostou da resposta.

Chumbo trocado

Na academia, Daniele e Diego Hypolito conversam sobre a formação do Paredão e a sister tranquiliza o irmão de que Edilberto e Raissa também votariam neles.

Argumentos

Raissa comentou com membros do Quarto Fantástico que Mateus e Vitória não têm argumentos para justificar suas opiniões sobre ela e Edilberto.

Coringa

A risada de Diego Hypolito também foi pauta do Queridômetro após Edilberto citar que ouviu o brother rindo dele.

Beijo cênico

Do outro lado da casa, Aline e Diogo trocaram carinhos e a baiana quis saber do ator sobre a veracidade dos beijos técnicos.

Moda antiga

Dona Delma conversou com Aline sobre o flerte entre ela e Diogo e a baiana se divertiu com os comentários.

Jeito dele

No Quarto Nordeste, Aline, Mateus, Camilla e Vitória conversaram sobre o comportamento de Diego Hypolito.