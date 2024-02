Madrinha de casamento, amigas e colegas de trabalho: entenda traição envolvendo jornalistas da Globo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/02/2024 - 18:25 Para compartilhar:

Não se fala em outra coisa a não ser sobre a polêmica traição envolvendo Marcelo Courrege e Carol Barcellos, jornalistas de esporte da TV Globo, que no último domingo, 11, deixou muita gente de boca aberta ao anunciaram que estão namorando. O novo casal surgiu junto na primeira noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O motivo do espanto é pelo fato de Courrege ter sido casado com Renata Heilborn, que também é jornalista da Globo, e Carol Barcellos, sua atual, ter sido madrinha de casamento do ex-casal. Marcelo e Renata eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado.

A IstoÉ Gente te explica abaixo todos os bastidores da traição envolvendo o trio de jornalistas globais. Entenda!

Renata Heilborn confirma traição

Em um longo desabafo nos Stories do Instagram, Renata revelou ter sido traída pelo ex-marido e a melhor amiga. Leia abaixo na íntegra!

“Essa é a primeira e última vez que vou me pronunciar sobre as notícias que estão saindo nas mídias (e, infelizmente, com muitas informações falsas). Estamos no meio do carnaval e eu tô me divertindo. Aliás, façam o mesmo! Só aceito encontrar vocês na rua cheios de purpurina. Mas vamos lá.

Fui casada durante 10 anos – no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha – madrinha do meu casamento. Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso.

Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’. Eu demorei pra ficar bem, pra me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava ser minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso.

Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada pra dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço”.

Carro de aplicativo ajudou a descobrir traição

Nesta quarta-feira, 14, o portal LeoDias informou que Renata Heilborn teria descoberto a traição do então marido por meio de um compartilhamento de corrida de aplicativo. No dia em que a jornalista teria descoberto a traição, Courrege disse que visitaria o pai doente, mas esqueceu de cancelar o compartilhamento de sua localização e Renata percebeu, então, que ele havia parado no endereço de Carol Barcellos.

Questionado por Renata sobre o estado de saúde do pai, Marcelo teria afirmado que seu patriarca estaria em más condições e que deveria ficar lá para cuidar dele. Quando retornou à casa, ele foi confrontado pela jornalista e assumiu o caso com a madrinha de casamento.

Carol Barcellos manda indireta ao vivo na Globo

Apresentadora do “Globo Esporte”, Carol Barcellos encerrou o programa desta quarta-feira, 14, de maneira enigmática que foi apontada como deboche por internautas. “Boa tarde para vocês, sejam felizes. Beijo”, disse a jornalista, ao fim do programa ao vivo.

A frase não teria levantado polêmica caso Carol não tivesse assumido, recentemente, um romance com Marcelo Courrege, repórter do programa e ex-marido de Renata Heilborn — cujo casamento Carol foi madrinha.

Segundo Renata, que disse ter sido “amiga e confidente” de Carol, os dois tiveram um caso enquanto ela e Courrege ainda eram casados. A notícia veio à tona após o novo casal ter compartilhado uma foto curtindo o Carnaval no Instagram.

“Puro suco de deboche”, escreveu um usuário do X/Twitter.

Apesar disso, alguns defenderam a jornalista: “Carol Barcellos sempre encerra os programas que apresenta dessa forma, dizendo algo do tipo, como ‘seja feliz’ ou ‘bora ser feliz’. Isso já é uma marca dela. Não foi indireta para ninguém. Ela encerrou da forma como sempre encerra o Globo Esporte.”





Detonados nas redes sociais

Na tarde desta terça-feira, 13, a notícia viralizou nas redes sociais e Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram detonados por alguns internautas, que reprovaram o fato da filha do jornalista veterano Caco Barcellos estar se relacionando com o ex da amiga.

