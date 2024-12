Madrinha da Vai-Vai, Luciana Gimenez revela dificuldade para sambar após quebrar dedo do pé

Marília Barbosai Marília Barbosa https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 16/12/2024 - 7:04 Para compartilhar:

Não há como negar que Luciana Gimenez e Carnaval sempre andaram juntos. E a folia de 2025 terá um gostinho mais que especial para a apresentadora da RedeTV!, que voltou ao posto de Madrinha de Bateria da Vai-Vai, escola de samba de São Paulo, e participou do ensaio na quadra da agremiação na noite do último domingo, 15.

Além do desafio do retorno à agremiação do Bixiga, onde desfilou em 2005, a comunicadora de 55 anos terá de lidar com a ansiedade da recuperação de um dedo quebrado três meses antes de atravessar o Sambódromo do Anhembi sambando.

Em entrevista ao site IstoÉ Gente, Luciana lamentou o acidente sofrido, mas garantiu que estará pronta para o Carnaval, no fim de fevereiro.

“Eu estava com tanto fogo [de entrar na Avenida] que quebrei o dedo. Infelizmente, não estou podendo sambar, mas assim que eu puder, eu vou sambar todo dia um pouquinho de fazer. Só agora que tem que esperar mesmo. Mas vai dar certo”, ponderou ela, que sofreu grave acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, em janeiro de 2023, que lhe causou diversas fraturas.

Passados os sustos, a modelo só quer saber de curtir o retorno à escola da sua cidade natal.

“É como voltar para a minha casa. A única escola de samba que eu saí em São Paulo foi a Vai-Vai e sempre fui muito bem recebida. Então, está sendo um prazer”, comemorou a apresentadora, que retornará no ano em que a escola homenageará o diretor, ator, dramaturgo e encenador brasileiro Zé Celso, que morreu em 2023 vítima de um incêndio.

“A minha mãe [Vera Gimenez] é atriz, então eu vivo com dramaturgia, teatro, considero isso uma coisa muito viva na minha vida, então eu adorei o tema, porque eu acho que a gente não entende o quanto é importante a arte. É muito legal prestigiar todos os nossos artistas, sejam dramaturgos, artistas, cantores, é muito importante”, completou.

Ao ser questionada sobre como será a preparação física para aguentar o pique na Avenida, Gimenez disse que prefere se dedicar após as festas.

“Tem que fazer bastante cardio, mas eu ainda não entrei nesse tranco, porque vou esperar passar a Réveillon, aí a gente começa e não para mais [risos]. Será um mês de bastante esforço e dedicação”, reforçou.

Quanto à fantasia escolhida para o desfile, Luciana preferiu fazer mistério, mas deu um spoiler sobre algumas peças que irão compor o look:

“A fantasia está sendo confeccionada, mas eu trouxe, inclusive, alguns materiais que já estavam comigo há mais de dez anos e a gente vai reciclar. Achei, trouxe, então a gente já começou a preparar, já temos a fantasia na cabeça, já está desenhada, vamos que vamos agora”, celebrou.