Madri sofre geada histórica e tem mobilidade reduzida

Após a nevasca do fim de semana, Madri viveu na madrugada desta terça-feira (12) uma histórica geada que está complicando a limpeza das ruas, repletas de pedras de gelo e com uma mobilidade mínima de veículos e pedestres.

A capital espanhola alcançou uma temperatura mínima de -10,8ºC, um recorde nos últimos 50 anos, segundo a agência de meteorologia estatal, AEMET.

O centro da Espanha continua coberto pela neve da tempestade Filomena que deixou cinco mortos. Na província de Teruel, ao leste de Madri, os termômetros chegaram a 25,4 graus abaixo de zero, de acordo com a AEMET, que descreveu uma “madrugada gélida” com valores “históricos” e “claramente abaixo dos normais para a época em todo país”.

O frio extremo petrificou a neve que caiu durante o fim de semana em Madri. Nesta terça-feira, tanto os funcionários da prefeitura como os moradores continuavam lutando para limpar as calçadas com pás, vassouras e sal grosso, juntando grandes montes de gelo.

As principais avenidas da capital foram abertas no domingo, com a ajuda do Exército.

Mas as ruas secundárias e até mesmo ruas muito comerciais permanecem impraticáveis, com milhares de árvores caídas, devido ao peso da neve, e um tráfego mínimo de veículos e de pessoas – uma cena lembra o primeiro confinamento da primavera (outono no Brasil), imposto à época para conter a pandemia do coronavírus.

– O pequeno comércio sofre –

O simples fato de caminhar pela rua é um perigo, devido à formação de películas de gelo no chão e aos sincelos que pairam ameaçadoramente nos prédios.

Nas últimas horas, centenas de pessoas foram atendidas por traumatismos nas emergências dos hospitais madrilenos, que também precisam tratar os pacientes de covid-19.

A escassa circulação prejudica o pequeno comércio da cidade que, com os efeitos econômicos da pandemia, soma agora uma semana de atividade mínima.

Nos mercados, houve interrupções de abastecimento na segunda-feira, mas, nesta terça, a atividade foi retomada no Mercamadrid – grande plataforma logística de distribuição de alimentos frescos.

A geada noturna também deixou alguns prédios sem água corrente, constataram dois repórteres da AFP.

O Canal de Isabel II, empresa pública de gestão da água na região de Madri, informou ter atendido desde o fim de semana mais de 1.000 incidências sobre congelamentos de hidrômetros.

Nas escolas, as aulas presenciais foram suspensas por toda semana na região de Madri. Já no setor de transportes públicos, o metrô continua funcionando, e os ônibus urbanos retornaram às ruas hoje, afirmou a empresa pública EMT, destacando que dará prioridade às rotas que incluem parada nos hospitais.

