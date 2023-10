Madonna volta aos palcos após internação na UTI e desabafa: ‘Não achei que iria conseguir sobreviver’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2023 - 11:58 Compartilhe

Madonna, de 65 anos, voltou aos palcos no sábado, 14, em Londres, com a primeira apresentação da Celebration Tour. A turnê, que deveria ter sido iniciada há três meses, foi adiada devido à internação da cantora na UTI, em junho, após um quadro de infecção bacteriana.

Durante o show, a artista aproveitou um momento para desabafar sobre sua experiência de quase morte e comemorar a vida. “Não achei que iria conseguir [sobreviver]. Nem os meus médicos”, revelou.

Segundo Madonna, que foi hospitalizada após ser encontrada desmaiada em casa, perdeu a memória dos primeiros dias de internação. “Eu esqueci cinco dias da minha vida – ou da minha morte”, detalhou, agradecendo o apoio dos filhos: “Mas as minhas crianças estavam lá. E as minhas crianças sempre me salvam”.

Diante do público, a cantora prometer estar sempre à disposição de seus filhos. Na sequência, fez uma performance acústica de “I Will Survive”.

Madonna cantando "Vogue", ontem no início da Celebration Tour que PODE passar aqui no início de 2024 pic.twitter.com/XctTn1yV6g — Teco (@Edukator_Teco) October 15, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias