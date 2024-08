Madonna visita Pompeia para celebrar aniversário de 66 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 18:50 Para compartilhar:

POMPEIA, 16 AGO (ANSA) – A cantora Madonna chegou na noite desta sexta-feira (16) ao Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, para realizar uma visita privada no dia em que celebra seu aniversário de 66 anos.

A “Rainha do Pop” chegou à Porta Stabia, entrada das escavações arqueológicas, em uma minivan com vidros escuros, acompanhada por cerca de 30 pessoas, incluindo o namorado jamaicano Akeem Morris.

Uma multidão esperava Madonna em frente ao acesso, controlado pela polícia. Apesar dos gritos dos fãs, a estrela não decidiu parar e continuou o trajeto para dentro das escavações arqueológicas, onde será guiada pelo diretor da instituição, Gabriel Zuchtriegel.

Segundo relatos de algumas fontes, um palco também teria sido montado na área do Teatro Grande – que foi inicialmente indicado como o local onde Madonna comemoraria seu 66º aniversário junto com pelo menos 300 convidados -, no qual algumas performances foram projetadas.

O itinerário completo da estrela ao sítio reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco não foi revelado. Madonna chegou na região da Campânia em um voo privado da Ligúria, no norte italiano, na tarde da última quarta-feira (16). (ANSA).