Madonna recebe o título de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro; entenda os motivos

A cantora Madonna recebeu, antes do seu show na praia de Copacabana, no sábado, 4, o diploma de Cidadã Honorária do Rio de Janeiro.

A honraria tinha sido concedida após a aprovação pela Câmara Municipal, no fim de abril, de um projeto de decreto legislativo. O projeto foi proposto por Cesar Maia e Carlo Caiado, parlamentares do PSD, e foi aprovado em 2ª discussão na sessão do dia 25, pouco mais de 1 semana antes do show.

A comenda é entregue a pessoas que não nasceram na cidade, mas que em algum momento de suas vidas desempenharam atividades que contribuíram de forma significativa para o município. O show da artista conseguiu reunir cerca 1,6 milhão de pessoas, conforme a Riotur.

Como ela conseguiu o título de Carioca Honorária?

Na justificativa do projeto, Cesar e Caiado disseram que “Madonna Louise Veronica Ciccone, frequentemente referida como a ‘Rainha do Pop’, é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, segundo o Livro dos Recordes”.

“Madonna é conhecida por sua contínua reinvenção e versatilidade na produção musical, composição e apresentação visual de sua obra, ultrapassando os limites da expressão artística na música comercial e permanecendo completamente no comando de todos os aspectos de sua carreira”, seguiram.

“Suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, geraram aclamação e controvérsia da crítica e do público”, prosseguiram. Os vereadores afirmaram que a diva “é frequentemente citada como uma influência para outros artistas na concepção e produção de suas artes”, afirmaram. Os autores também destacaram os projetos musicais de sucesso e participação em projetos nos cinemas. “Além disso, Madonna é conhecida por seu ativismo e filantropia, apoiando diversas causas sociais ao longo de sua carreira. Seu impacto transcende a música e o entretenimento, influenciando também questões sociais e políticas ao redor do mundo”, disseram. “Sua vinda ao Brasil não apenas atrai e impacta diretamente no crescimento econômico, cultural e turístico para nossa cidade, mas também oferece uma oportunidade única de celebrar uma das maiores artistas de todos os tempos”, completaram.