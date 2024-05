Madonna recebe cidadania honorária do Rio de Janeiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 7 MAI (ANSA) – A Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu para a cantora Madonna a cidadania carioca honorária em uma cerimônia privada após sua chegada ao território brasileiro, poucos dias antes do show em Copacabana, no último dia 4 de maio.

A proposta foi aprovada no dia 25 de abril e apresentada pelos vereadores Cesar Maia (PSD) e Carlo Caiato (PSD), que destacaram que “Madonna Louise Veronica Ciccone, ‘Rainha do Pop’, é a artista feminina de maior sucesso de todos os tempos” e é “conhecida pela sua contínua reinvenção e versatilidade na produção musical”.

“As suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, têm gerado aclamação e controvérsia da crítica e do público”, acrescentaram os autores do decreto, destacando que a diva também é “conhecida pelo seu ativismo e filantropia, apoiando diversas causas sociais ao longo da sua carreira”.

Com 1,6 milhão de espectadores presentes na icônica praia de Copacabana, o último show da “The Celebration Tour” será lembrado como o maior espetáculo dos 40 anos de carreira de Madonna. (ANSA).