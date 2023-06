Madonna recebe alta após UTI e já está em casa, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 13:40 Compartilhe

Nesta quinta-feira (29), a imprensa americana informou que Madonna, 64 anos, recebeu alta do hospital, após 5 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma infecção bacteriana grave.

A cantora já está em casa, em Nova York e, de acordo com as primeiras informações, ela “está bem”.

Uma fonte ligada à cantora teria informado ao canal americano CNN que Madonna foi “liberada” e levada para sua casa em uma ambulância.

A cantora deu entrada no hospital, no último sábado (23), inconsciente, em estado considerado tão grave que seus familiares passaram “a se preparar para o pior”, conforme divulgado no Daily Mail.

Informações mais detalhadas sobre a saúde da cantora, como tipo de infecção ou órgão afetado, não foram divulgadas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias