Madonna reage ao resultado da eleição americana e manda recado de forma inusitada

A cantora Madonna, 66 anos, usou de criatividade para expressar sua opinião sobre o resultado da eleição presidencial americana 2024, realizada nesta semana. A Rainha do Pop não gostou da vitória do republicano Donald Trump sobre a democrata Kamala Harris e debochou do presidente eleito.

Em publicação nos Stories de seu Instagram, nesta quinta-feira, 7, Madonna compartilhou a imagem de um bolo decorado com a frase “Foda-se Trump”, para não deixar dúvidas que que a volta do empresário á Casa Branca não a agradou.

“Enchi a cara com esse bolo ontem à noite! Obrigada, Pia!”, escreveu ela na legenda, agradecendo a confeiteira responsável por preparar o recado caprichado da cantora para o republicano.