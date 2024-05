Madonna no Rio: quem está pagando o show da cantora?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Madonna apresenta-se na noite deste sábado, 4, a partir das 21h45 para celebrar o último show da turnê “The Celebration Tour”. Diplo, Pabllo Vittar e Anitta estão confirmados como convidados especiais da artista.

A apresentação terá duas horas de duração e poderá ser visto na TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.

Quem pagou o show de Madonna no Brasil?

De acordo com um documento enviado pelo Governo do Rio de Janeiro para a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do RJ, a Funarj, o orçamento da apresentação da artista custou R$ 59.908.437,50.

A divisão foi: o governo do Estado liberou R$ 10 milhões como patrocínio ao evento. Além desse valor, a Prefeitura do Rio de Janeiro injetou outros R$ 10 milhões para que o show aconteça.

Porém, a realização do espetáculo, com produção da Bonus Track, em parceria com a Live Nation, tem forte apoio da iniciativa privada, com o Itaú Unibanco como patrocinador master —e com a Madonna em sua campanha de 100 anos— e o Grupo Heineken como o outro patrocinador.

Ambas empresas dividiram o restante do orçamento, cerca de (R$ 39.908.437,50). O jornal Valor procurou ambas, mas as quantias não foram confirmadas “em respeito às cláusulas contratuais”.

O jornal O Globo também divulgou que o cachê da rainha do pop estaria em torno de 80% do orçamento total da produção, o que pode significar que a cantora pode ter embolsado R$ 48 milhões — algo em torno de US$ 9 milhões na cotação da última quarta-feira, 2.

Impacto na economia do Rio de Janeiro

Segundo um estudo da Prefeitura do Rio de Janeiro, estima-se que o show de Madonna deve movimentar R$ 293,4 milhões na economia carioca, em serviços de alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

O levantamento “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Madonna no Rio”, aponta que o valor investido deve ser recuperado com a arrecadação extra de Imposto Sobre Serviço (ISS) devido ao maior fluxo de turistas.

O relatório também mostra que eventos relacionados a Carnaval e Reveillón na cidade registraram impacto de R$ 3 bilhões a R$ 5 bilhões na economia do Rio de Janeiro, respectivamente.