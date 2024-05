Madonna no Rio: PM conduz 33 suspeitos a delegacias e apreende pelo menos 150 facas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2024 - 7:55 Para compartilhar:

Durante o show da Madonna no sábado, 4, na Rio de Janeiro, a Polícia Civil conduziu 33 pessoas para as delegacias do bairro de Copacabana e agentes conseguiram apreender pelo menos 150 objetos perfurocortantes nos acessos à praia. Entre os itens itens estão facas, facões, tesouras e estiletes.

Os dados foram divulgados pela instituição na manhã deste domingo, 5.

Ainda durante o esquema de policiamento, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial montado em diversas ruas do bairro, contando com mais de 60 câmeras de segurança.