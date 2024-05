Madonna no Rio: não vai ao show? Veja como e onde assistir

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2024 - 12:42 Para compartilhar:

Contagem regressiva para o histórico show de Madonna no Brasil. É esperado cerca de 1,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para assistir o último espetáculo musical de “The Celebration Tour in Rio”, que comemora os 40 anos da carreira da cantora.

O público poderá acompanhar ao vivo pela TV ou no celular de qualquer canto do país, pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.

Desta vez, a apresentação nas areias de Copacabana será a única da cantora em toda a América do Sul, e os fãs brasileiros poderão ver de pertinho – seja nas areias da praia ou no conforto de casa – a diva pop interpretar os maiores hits da sua extensa carreira.

A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro. O show será produzido pela BonusTrack, mesma empresa responsável pelo show dos Rolling Stones, realizado no mesmo local, em 2006, e deve manter a mesma estrutura montada para aquele evento, com passarela ligando o Copacabana Palace ao palco.

Após uma espera de 12 anos, esta será a quarta passagem de Madonna para shows no Brasil. Ela já apresentou ao país a turnê “The Girlie Show”, em 1993, a “Sticky and sweet tour”, em 2008 e a “MDNA” em 2012.

A rainha do pop trouxe uma equipe de 200 pessoas e 270 toneladas de equipamentos, que começaram a chegar ao Rio no domingo, 28. Todo o aparato será levado para Copacabana, na Zona Sul da cidade, em 30 caminhões.