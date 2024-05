Madonna no Rio: moradores de condomínio reclamam de público LGBT+ em Copacabana; ouça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 21:41 Para compartilhar:

Um suposto áudio com ofensas ao público LGBT+ está viralizando neste sábado, 4, no X (antigo Twitter). O motivo é o show da cantora Madonna, também esta noite na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A rainha do pop apresenta-se a partir das 21h45 para celebrar o último show da turnê “The Celebration Tour”. Diplo, Pabllo Vittar e Anitta estão confirmados como convidados especiais da artista.

A apresentação terá duas horas de duração e poderá ser visto na TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.

